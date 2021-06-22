У Грузії відміняють маски і комендантську годину

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що в Грузії скасували обов'язкове носіння масок додавши, що з 1 липня також буде припинено дію комендантської години, повідомляє Дзеркало тижня.

"З сьогоднішнього дня носіння масок на відкритому просторі не є обов'язковим. Зняття обмеження не поширюється на транспорт і закриті приміщення. З 1 липня буде скасовано обмеження на пересування, так звану комендантську годину", - сказав він.

Через два тижні, продовжив чиновник, Грузія отримає ще 2 млн. доз вакцини проти ковіда. Саме тоді має розпочатися активна фаза вакцинації.