Домашнє вишневе морозиво з йогуртом

Морозиво – смачний солодкий десерт, який люблять усі. ﻿Ніжне морозиво готують з натурального йогурту, свіжої або замороженої вишні, черешні з додаванням вершків та цукру. Його легко приготувати в домашніх умовах, повідомляє 24 Канал.

Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою не додавайте цукор. Морозиво виходить в міру солодким. ﻿Для приготування морозива обирайте найкращі продукти – від цього залежить його смак. Використовуйте натуральний йогурт без додавання цукрів або грецький йогурт. Також додавайте до морозива будь-які улюблені фрукти, шоколад, какао або подрібнені горіхи, кокосову стружку, ягоди для декору.

Рецепт морозива з йогуртом

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 8

8 Калорійність на 100 грамів: 82 ккал

Інгредієнти: – 500 грамів натурального йогурту; – 200 грамів вишні; – 15 грамів ванільного цукру; – 100 грамів тростинного цукру.

Помийте ретельно вишню, почистьте від кісточок, викладіть у блендер, додайте цукор, ванільний цукор, подрібніть до стану пюре. У миску викладіть охолоджений йогурт, додайте вишневе пюре, збийте міксером до однорідної консистенції. Викладіть у форму. Якщо є спеціальна форма для морозива, викладіть пюре, додайте дерев'яні палички, відправте у холодильник на 3 – 4 години.

Рецепт морозива з вершками

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 8 – 10

8 – 10 Калорійність на 100 грамів: 225 ккал

Інгредієнти: – 400 грамів вишні; – 100 грамів тростинного цукру; – 150 мілілітрів натурального йогурту; – 150 мілілітрів вершків 33%.

Вишню ретельно помийте, почистьте від кісточок. У чашу блендера викладіть цукор, вишню, йогурт, подрібніть у блендері до стану пюре. Вершки збийте міксером, влийте вишневе пюре, перемішайте. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 4 години.

Рецепт морозива з шоколадом

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 187 ккал

Інгредієнти: – 500 грамів натурального йогурту; – 250 грамів вишні; – 80 грамів коричневого цукру; – 100 грамів шоколаду.