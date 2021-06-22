Домашнє вишневе морозиво з йогуртом
Морозиво – смачний солодкий десерт, який люблять усі. Ніжне морозиво готують з натурального йогурту, свіжої або замороженої вишні, черешні з додаванням вершків та цукру. Його легко приготувати в домашніх умовах, повідомляє 24 Канал.
Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою не додавайте цукор. Морозиво виходить в міру солодким. Для приготування морозива обирайте найкращі продукти – від цього залежить його смак. Використовуйте натуральний йогурт без додавання цукрів або грецький йогурт. Також додавайте до морозива будь-які улюблені фрукти, шоколад, какао або подрібнені горіхи, кокосову стружку, ягоди для декору.
Рецепт морозива з йогуртом
- Час: 10 хвилин
- Порції: 8
- Калорійність на 100 грамів: 82 ккал
Інгредієнти: – 500 грамів натурального йогурту; – 200 грамів вишні; – 15 грамів ванільного цукру; – 100 грамів тростинного цукру.
- Помийте ретельно вишню, почистьте від кісточок, викладіть у блендер, додайте цукор, ванільний цукор, подрібніть до стану пюре.
- У миску викладіть охолоджений йогурт, додайте вишневе пюре, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Викладіть у форму. Якщо є спеціальна форма для морозива, викладіть пюре, додайте дерев'яні палички, відправте у холодильник на 3 – 4 години.
Рецепт морозива з вершками
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 8 – 10
- Калорійність на 100 грамів: 225 ккал
Інгредієнти: – 400 грамів вишні; – 100 грамів тростинного цукру; – 150 мілілітрів натурального йогурту; – 150 мілілітрів вершків 33%.
- Вишню ретельно помийте, почистьте від кісточок.
- У чашу блендера викладіть цукор, вишню, йогурт, подрібніть у блендері до стану пюре.
- Вершки збийте міксером, влийте вишневе пюре, перемішайте.
- Викладіть у форму, відправте у холодильник на 4 години.
Рецепт морозива з шоколадом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 187 ккал
Інгредієнти: – 500 грамів натурального йогурту; – 250 грамів вишні; – 80 грамів коричневого цукру; – 100 грамів шоколаду.
- Вишню ретельно помийте, почистьте від кісточок, подрібніть у блендері.
- У чашу блендера викладіть цукор, вишневе пюре, охолоджений йогурт, збийте до однорідної консистенції.
- Шоколад подрібніть ножем у крихту.
- Викладіть у форму, відправте у холодильник на 2 – 3 години. За 10 хвилин до подачі дістаньте морозиво, сформуйте кульки, розподіліть на порції, задекоруйте шоколадною крихтою. Подавайте охолодженим. Смачного!