На суд Семенченко зібралися прихильники білоруської опозиції

На судове засідання Семена Семенченко, якого підозрюють в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, прийшли прихильники білоруської опозиції з провокаційними плакатами.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Так, за інформацією ЗМІ, плакати були з написами: "Кому Лука - бацька, тому х..ло - дядько", "Свободу політв'язням".

Нагадаємо, сьогодні в Київському апеляційному суді о 13:45 має розпочатися засідання з розгляду апеляції на рішення Печерського райсуду про безальтернативний арешт екс-нардепа Семена Семенченко.