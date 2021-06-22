На суд Семенченко зібралися прихильники білоруської опозиції
На судове засідання Семена Семенченко, якого підозрюють в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, прийшли прихильники білоруської опозиції з провокаційними плакатами.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Так, за інформацією ЗМІ, плакати були з написами:
"Кому Лука - бацька, тому х..ло - дядько",
"Свободу політв'язням".
Нагадаємо, сьогодні в Київському апеляційному суді о 13:45 має розпочатися засідання з розгляду апеляції на рішення Печерського райсуду про безальтернативний арешт екс-нардепа Семена Семенченко.