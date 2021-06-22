Неймовірно ніжний новий літній образ Каті Осадчої

Останнім часом всі тільки й говорять про вагітність Осадчої. Багато шанувальників беруть з неї приклад, надихаючись її бездоганними образами.

Катя Осадча регулярно ділиться знімками, де із задоволенням демонструє свої нові форми. Найяскравіші вбрання вона розмістила на своїх сторінках в Instagram. Катя продемонструвала сукню блакитного кольору злившись з небом і водою. Це додало образу неймовірну жіночність.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha) Фото з інстаграма https://www.instagram.com/p/CQS9wQYhal4/

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha) Фото з інстаграма https://www.instagram.com/p/CQSztcHhoi1/