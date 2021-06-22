В ОП обговорили ситуацію з COVID-19 і небезпеку штаму "Дельта"

В Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє ОП України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради наголосив, що за минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужали.

“Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч”, – зазначив очільник уряду.

В Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 мільйони щеплень.

“Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес”, – сказав Денис Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 “Дельта”. За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам “Альфа”, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам “Дельта”.