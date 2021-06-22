"Влада" Криму "попереджають" активістів перед кримськотатарським святом
Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати “застереження”. Про це розповіли в громадській організації “Кримська солідарність, повідомляє Радіо Свобода.
“Зокрема, окупаційна “поліція” Криму вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву “застереження про неприпустимість порушення закону”. У “застереженні”, підписаному заступником начальника “поліції МВС РФ по Червоногвардійському району”, повідомляється, що на території Криму “планується проведення неузгодженого мітингу”, – мовиться у повідомленні.
Зокрема, учасникам акцій забороняють приховувати своє обличчя, мати при собі зброю.
“Не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності”, – йдеться в “застереженні”.
За інформацією кримськотатарських активістів, подібні “застереження” від “прокуратури” почали отримувати жителі Криму у різних районах півострова.
Востаннє на окупованому півострові кримські татари отримували схожі застереження напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу 18 травня.
В Україні з 15 червня триває акція “Прапор побажань”. Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму. Він вже побував у Львові, Одесі, Дніпрі тощо.
Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг запустять над окупованим Росією Кримом
“як нагадування про те, що кримчан не забули”.
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