"Влада" Криму "попереджають" активістів перед кримськотатарським святом

Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати “застереження”. Про це розповіли в громадській організації “Кримська солідарність, повідомляє Радіо Свобода.

“Зокрема, окупаційна “поліція” Криму вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву “застереження про неприпустимість порушення закону”. У “застереженні”, підписаному заступником начальника “поліції МВС РФ по Червоногвардійському району”, повідомляється, що на території Криму “планується проведення неузгодженого мітингу”, – мовиться у повідомленні.

Зокрема, учасникам акцій забороняють приховувати своє обличчя, мати при собі зброю.

“Не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності”, – йдеться в “застереженні”.

Джерело: crimeahrg.org

За інформацією кримськотатарських активістів, подібні “застереження” від “прокуратури” почали отримувати жителі Криму у різних районах півострова.

Востаннє на окупованому півострові кримські татари отримували схожі застереження напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу 18 травня.

В Україні з 15 червня триває акція “Прапор побажань”. Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму. Він вже побував у Львові, Одесі, Дніпрі тощо.

Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг запустять над окупованим Росією Кримом “як нагадування про те, що кримчан не забули” .

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