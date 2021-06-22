Міжбанк: хто активно скуповує долари

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку продовжилося зростання котирувань безготівкового долара.

Під час обідньої перерви цінник на покупку піднявся до 27,38 гривень, на продаж - до 27,41 гривень. Попит істотно перевищував наявну пропозицію валюти, і Національний банк був змушений вийти з інтервенцією на продаж валюти за курсом 27,41 гривень. Поява регулятора протверезила спекулянтів: продавці почали виставляти заявки, і котирування повернулися нижче рівня 27,40 гривень.

За інформацією, отриманою порталом «Курс України», сьогоднішній стрибок безготівкового долара спровокував «Укрексімбанк», який вийшов з великою покупкою валюти для оплати чергової партії вакцини від COVID-19, що поставляється в Україну. Побачивши його, спекулянти підключилися до покупок, що і призвело до зростання.

Слідом за безготівковим різко пішов вгору і готівковий долар. Ще вранці в столиці готівкового «американця» можна було купити по 27,22-27,23 гривень, траплялися навіть пропозиції щодо 27,20 гривень. Уже до кінця обідньої перерви цінник піднявся на 10 копійок, до 27,32-27,33 гривень. За свідченням операторів валютного ринку, особливого попиту на готівковому ринку немає, а цінники вони змінюють, реагуючи на зміну ситуації на міжбанку.

Євро на FOREX після вчорашнього зростання до 1,1921 долара сьогодні відновив падіння і до обіду опустився до позначки 1,1880 долара. Готівковий євро потрапив під дію двох різноспрямованих факторів: з одного боку, зниження на FOREX тисне євро вниз, з іншого, зростання цінника на готівковий долар частково згладжує це. Сьогодні зростання готівкового долара було істотним, тому готівковий євро подорожчав з ранкових 32,47-32,49 до 32,55-32,57 гривень.

Російський рубль сьогодні подешевшав з 72,80 до 73,20-73,25 гривень. Зниження рубля і гривні вже другий тиждень поспіль відбувається практично синхронно, тому ціна готівкового рубля не змінилася: як і на попередньому тижні, його продають по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Невеликі суми можна купити по 3,71 гривні за 10 рублів.