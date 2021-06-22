У Тернополі під час земляних робіт стався зсув: є загиблий

У Тернополі 22 червня під час земляних робіт людей засипало землею. Один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

"У Тернополі під час земляних робіт людей засипало землею: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 22 червня о 14:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі. До місця події було направлено чергові відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників. Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату - людина загинула.