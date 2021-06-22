У Кулеби перевіряють інформацію про інцидент із "Кримом" на Євро-2020

У Бухаресті українських вболівальників не пускали на матч збірної із командою Австрії через український прапор із картою Криму, повідомляє Деловая столица.

Як повідомив УНН речник МЗС України Олег Ніколенко, Міністерство закордонних справ з’ясовує обставини цієї ситуації.

"Звернули увагу на інформацію про українських вболівальників, які не могли потрапити на стадіон у Румунії з прапором "Крим — це Україна" перед матчем України та Австрії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони задля з’ясування обставин цієї ситуації" , — зазначив Ніколенко.

22 червня у Facebook з’явилася інформація, що поліція Румунії не допустила на матч Україна — Австрія у межах Євро-2020 двох українських уболівальників через прапор України із зображеними на ньому межами Криму і написом "Crimea is Ukraine".

За словами киянина Дмитра, ситуація сталася з його друзями. Вони приїхали на гру Україна — Австрія до Бухаресту. Поліцейські не пускали їх на стадіон із банером, де було написано, що Крим — це Україна.

"При вході на стадіон із боку румунської поліції і стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, які проносилися. З собою у нас було два прапори з написом" Kyiv "і" Crimea is Ukraine ". Коли поліція помітила прапор з Кримом, збіглася купа незрозумілих людей, вони відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика" , — йдеться у дописі.

У відповідь українські вболівальники стали стверджувати, що це — не політика, а просто факт. Однак румунська сторона наполягла на здачі прапора в камеру зберігання.

"Сказали, що Крим — спірна територія між Росією і Україною, і відмовилися поглянути на карту в Google Maps" , — поскаржилися українці.

Вболівальники вважають, що винувата УЄФА, і ситуація пов’язана з тим, що російський "Газпром" є одним зі спонсорів чемпіонату.