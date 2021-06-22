Справа Семенченка: суд залишив екснардепа за ґратами

Апеляційний суд Києва залишив під вартою в СІЗО підозрюваного в створенні приватної військової компанії (ПВК) колишнього народного депутата Семена Семенченка, повідомляє Деловая столица.

Сторона захисту клопотала про звільнення підозрюваного з СІЗО, але суддя відмовив.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення" , — заявили в суді.

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — терористичний акт.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.