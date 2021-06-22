Кібератака на Польщу: спецслужби знайшли "російський слід"

Уряд Польщі заявив про наявність доказів того, що недавня кібератака на польських політиків, громадських діячів та інших жителів країни здійснена російськими спецслужбами, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив представник міністра, який координує роботу польських спецслужб, Станіслав Зарин.

За його словами, напад був частиною кампанії з дестабілізації в Центральній Європі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі і військова розвідка встановили, що напад було скоєно групою UNC1151.

"Служби мають інформацію, що підтверджує зв'язок агресорів з діяльністю російських спецслужб" , — сказав Зарин.

Він додав, що близько 100 з більш ніж 4350 польських акаунтів, які зазнали хакерської атаки, належать колишнім і нинішнім урядовцям, законодавцям і чиновникам місцевої адміністрації.