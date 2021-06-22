Колективна вакцинація: у МОЗ повідомили, що Pfizer вистачить не всім

В рамках вакцинації робочих колективів, про яку сьогодні оголосило МОЗ, препарату на першому етапі вистачить не всім. Як відомо, щеплення мають намір робити вакциною Pfizer, повідомляє УНІАН.

За словами гендиректора з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марії Карчевич, зараз вакцини вистачає тільки для половини охочих.

Вона зазначила, що організовані колективи виїжджатиме мобільна бригада. Якщо ж люди не прив'язані до місця роботи – можуть вакцинуватися на пункті щеплення.

"За розподілом, вакцин вистачає тільки на 50% записаних колективів" , - зазначила Карчевич.

Відомо, що зараз заявки на вакцинацію подали майже півтори тисячі колективів.

"Ми починаємо прищеплювати в тому порядку, в якому ці колективи записувалися" , – пояснила Карчевич.

За її словами, у разі відсутності можливості чекати, при наявності бажання вакцинуватися, це можна зробити у відкритих центрах вакцинації на вихідних. У МОЗ анонсували їх роботу в буденні дні.