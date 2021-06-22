У Зеленського розповіли про подальшу співпрацю з МВФ
Україна є повноправним членом Міжнародного валютного фонду і припиняти співпрацю з МВФ не буде. Водночас "цілком можливо", що в програмі активного фінансування країни не буде, повідомляє Обозреватель.
Поточну ситуацію та перспективи у вівторок, 22 червня, прокоментував радник президента України з економічних питань Олег Устенко. Він виступив у програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".
Як підкреслив експерт, Україна продовжить співпрацю з фондом навіть у тому випадку, якщо не пройде через кризу, що спостерігається і старт якої спровокувала пандемія.
"Тому сказати, що ми відмовимося від співпраці, означає зовсім нічого, тому що ми будемо продовжувати бути акціонерами МВФ. Ми є повноправним членом МВФ", – сказав Устенко.
Радник Володимира Зеленського вказав, що політики в Україні не сприймають цю тему – і боргові питання, і роботу з Міжнародним валютним фондом, і можливості виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу – тільки економічно. Така тематика, сказав Устенко,
"піднімається на прапори всіх політичних партій, які на цьому намагаються заробити додатковий політичний капітал".
"Що стосується можливості відмови від нашої співпраці з МВФ, я думаю, що в першу чергу мається на увазі, що ми не будемо в програмі співпраці з МВФ в активному фінансуванні. Це цілком можливо", – продовжив експерт.
Устенко підкреслив: за такого сценарію українці повинні розуміти, що дефіциту державного бюджету бути не повинно.
"А ще краще – ми повинні перебувати в зоні профіциту. Або ми будемо думати, що є якісь альтернативні джерела покриття цього дефіциту", – сказав він.