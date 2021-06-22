У Зеленського розповіли про подальшу співпрацю з МВФ

Україна є повноправним членом Міжнародного валютного фонду і припиняти співпрацю з МВФ не буде. Водночас "цілком можливо", що в програмі активного фінансування країни не буде, повідомляє Обозреватель.

Поточну ситуацію та перспективи у вівторок, 22 червня, прокоментував радник президента України з економічних питань Олег Устенко. Він виступив у програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

Як підкреслив експерт, Україна продовжить співпрацю з фондом навіть у тому випадку, якщо не пройде через кризу, що спостерігається і старт якої спровокувала пандемія.

"Тому сказати, що ми відмовимося від співпраці, означає зовсім нічого, тому що ми будемо продовжувати бути акціонерами МВФ. Ми є повноправним членом МВФ" , – сказав Устенко.

Радник Володимира Зеленського вказав, що політики в Україні не сприймають цю тему – і боргові питання, і роботу з Міжнародним валютним фондом, і можливості виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу – тільки економічно. Така тематика, сказав Устенко, "піднімається на прапори всіх політичних партій, які на цьому намагаються заробити додатковий політичний капітал".

"Що стосується можливості відмови від нашої співпраці з МВФ, я думаю, що в першу чергу мається на увазі, що ми не будемо в програмі співпраці з МВФ в активному фінансуванні. Це цілком можливо" , – продовжив експерт.

Устенко підкреслив: за такого сценарію українці повинні розуміти, що дефіциту державного бюджету бути не повинно.