Податок на нерухомість: хто повинен заплатити з 1 липня

В Україні до 1 липня тим, хто володіє квартирами площею від 60 квадратів і будинками від 120 квадратів, прийдуть квитанції-повідомлення. З того моменту протягом двох місяців потрібно заплатити податок за свою нерухомість, повідомляє Обозреватель.

Так, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України, платити потрібно за ті квадрати, які перевищують зазначену вище норму. Цього року розмір податку складає до 70,8 грн за квадрат. Наприклад, якщо вам належить квартира в 100 квадратних метрів, заплатити доведеться 2,8 тис. грн.

У якому разі не потрібно платити?

Якщо квартира розділена між членами сім'ї (часткове володіння), то на кожного члена сім'ї буде рахуватись своя норма в 60 квадратів. Також не потрібно платити:

багатодітним сім'ям,

дітям-сиротам,

дітям-інвалідам,

власникам дитячих садків, шкіл,

релігійним організаціям,

учасникам ООС і їх сім'ям.

Як покарають, якщо не заплатити?

Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.