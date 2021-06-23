Курс валют НБУ на 23 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 июня, вырос до уровня 27.30 за 1 доллар.
Евро подорожал на 18 коп до 32.47 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 37.94 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 15 коп до 29.67 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 7 коп до 7.17 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.305000
|EUR
|Евро
|32.467000
|RUB
|Рубль
|0.372920
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.938900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.669700
|PLN
|Польский злотый
|7.165500