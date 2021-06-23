У київській багатоповерхівці від спеки загорівся кондиціонер

Увечері у вівторок, 22 червня, на вулиці Копиловській в Подільському районі Києва спалахнув кондиціонер в багатоповерховому будинку.

«Таке пекло, що навіть кондиціонери не можуть впоратися. Тільки що з Копиловській, 12б, надійшов виклик про пожежу. Попередньо видно, що в одній з квартир в багатоквартирному будинку сталася пожежа - горить кондиціонер» , - повідомив очевидець події.

В останні дні в Києві зафіксована аномальна спека. У середу, 23 червня, в столиці синоптики прогнозують до +34 ° C.