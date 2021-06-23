У США співробітників лікарні звільнили через відмову від вакцини

Понад 150 співробітників лікарняної системи Х'юстона, які відмовилися отримати вакцину від COVID-19, були звільнені після того, як суддя відхилив позов співробітника з приводу вимоги про вакцину, пишуть іноземні ЗМІ.

Співробітники, які подали позов про скасування примусової вакцинації, порівняли свою ситуацію з медичними експериментами, котрі проводили над жертвами в нацистських таборах під час Другої світової війни.

У той же час, окружний суддя США Лінн Хьюз назвала це порівняння "ганебним" і заявила, що твердження про те, що вакцини є експериментальними і небезпечними, є помилковими.

Дженніфер Бріджес, медсестра, яка пропрацювала шість з половиною років в медико-хірургічному стаціонарі в лікарні методистів Х'юстона, повідомила, що її директор подзвонив, щоб запитати, чи отримала вона вакцину або зробила якісь зусилля для цього. Коли вона відповіла "ні" - їй сказали, що вона звільнена.

Центри з контролю і профілактики захворювань заявили, що, хоча і була зареєстрована невелика кількість проблем зі здоров'ям, вакцини COVID-19 безпечні і високоефективні.

Експерти з правових питань говорять, що такі вимоги до вакцин, особливо в умовах кризи суспільної охорони здоров'я, ймовірно, будуть як і раніше підтримуватися в суді.