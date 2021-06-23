Франція зазнала сильних стихійних лих

Шторми, які обрушилися на деякі регіони Франції, викликали сильні зливи, град та торнадо, пишуть іноземні ЗМІ.

У Сен-Ніколя-де-Бургей торнадо пошкодив церкву в селі Ендр-і-Луар. Кам'яні кладки впали на автомобілі, розбивши лобове скло.

Крім того, в країні фіксують повсюдне затоплення доріг. У деяких районах також відбулися перебої в подачі електроенергії.

???? La puissance du courant est inouïe. Des voitures emportées par les eaux à Reims. #inondations #orages pic.twitter.com/Rey8UKg36w - Damien Canivez (@DCanivez) June 21, 2021

Під час урагану було зареєстровано близько 44 000 ударів блискавки.

Відзначимо, що за даними місцевого агентства новин, 18-річний юнак під час стихійного лиха пропав без вісті. Пожежним службам довелося обробити 400 викликів екстреної допомоги.