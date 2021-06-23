Франція зазнала сильних стихійних лих
Шторми, які обрушилися на деякі регіони Франції, викликали сильні зливи, град та торнадо, пишуть іноземні ЗМІ.
У Сен-Ніколя-де-Бургей торнадо пошкодив церкву в селі Ендр-і-Луар. Кам'яні кладки впали на автомобілі, розбивши лобове скло.
Крім того, в країні фіксують повсюдне затоплення доріг. У деяких районах також відбулися перебої в подачі електроенергії.
Під час урагану було зареєстровано близько 44 000 ударів блискавки.
Відзначимо, що за даними місцевого агентства новин, 18-річний юнак під час стихійного лиха пропав без вісті. Пожежним службам довелося обробити 400 викликів екстреної допомоги.