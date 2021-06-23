Рейс Київ-Ужгород затримали через відео нардепа Тищенко

Рейс Київ-Ужгород затримали через те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг записати відео. Про це, опублікувавши ролик журналіста Віталія Глаголи, повідомив політолог Тарас Березовець.

Пасажирам довелося чекати, поки народний обранець закінчить зйомки, зазначає джерело. Тищенко не зміг впоратися за кілька дублів.

На відео помітно, як депутат намагається записати сюжет на тлі літака, але потім затинається й починає з початку.

Про зміст ролика Тищенка та подальші заходи, пов'язані з інцидентом, поки нічого не відомо.