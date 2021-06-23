5 способів як не потрібно збивати високий тиск

Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, – це хронічне захворювання, яке без контролю і лікування може викликати серцевий напад, інсульт, хвороби серця, судин та нирок. Гіпертонію також називають "тихим вбивцею, повідомляє 24 Канал.

Зазвичай людина ніяк не відчуває, що у неї піднявся тиск, і щоб це зрозуміти, потрібен тонометр. Нетрадиційні методи боротьби з високим тиском не входять в офіційні клінічні рекомендації з лікування гіпертонії. Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи є від них користь.

Як не треба збивати тиск

Компрес з яблучним оцтом або оцтова вода

В одному невеликому дослідженні на тваринах з'ясували, що у щурів, яким давали корм з оцтовою кислотою, знизився тиск. Однак немає доказів, що оцет може допомогти при гіпертонії у людей. Крім того, якщо випити оцет, це може призвести до опіків стравоходу, шлунка і смерті.

Прохолодна ванна або лід

Це може ненадовго знизити температуру тіла. Але немає досліджень, які підтверджують, що ванна з холодною водою допоможе знизити тиск. Іноді також радять протирати скроні та шийні хребці кубиком льоду. Ефективність такого методу теж не доведена.

Корінь валеріани

Валеріана – рослина, яку використовують в альтернативній медицині при лікуванні безсоння, тривоги, стресу, депресії. Але серед показань до застосування валеріани немає гіпертонії. Крім того, вона може викликати алергію – кропивницю, утруднене дихання, набряк обличчя, губ, язика або горла. Загальні побічні ефекти від приймання валеріани: головний біль, розлад шлунку, проблеми з мисленням, сухість у роті. Крім того, валеріана протипоказана, якщо людина вже приймає препарати від гіпертонії.

Чай з м'ятою

Зазвичай вчені оцінюють, чи ефективний чай з м'ятою, якщо пити його регулярно. Питання його вживання прямо під час гіпертонічного кризу ніхто не розглядав.

Мед з лимоном

Цей метод належить до аюрведичної медицини. Вважається, що такий коктейль допомагає контролювати високий кров'яний тиск. Однак у вчених немає наукових підтверджень, що він ефективний, як і в цілому альтернативна медицина. Крім того, мед – сильний алерген і може бути небезпечний для людей з діабетом.