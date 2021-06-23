Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 31 серпня 2021 року, повідомляє Економічна правда.

"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 вересня 2021 року" , - йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 31 серпня 2021 року включно", - пояснили у пресслужбі.