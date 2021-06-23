Джанабаєва показала рідкісне фото з синами і Меладзе

Російська співачка Альбіна Джанабаєва поділилася з шанувальниками рідкісним знімком, на якому показала своїх старших синів – 17-річного Костянтина і 6-річного Луку. Разом з ними позував і Валерій Меладзе, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото Джанабаєва розмістила на сторінці в Instagram. Кадр знаменитість опублікувала на честь дня народження свого чоловіка. На знімку сім'я була одягнена в однаковому стилі – білих сорочках і темних штанах. Старший син знаменитостей позував позаду рідних, а молодший сидів на руках у Меладзе.

Джанабаєва і Меладзе на фотосесії зі своїми синами. Джерело: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе. Джерело: instagram.com/albinadzhanabaeva