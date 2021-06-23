У Держприкордонслужбі розповіли про хід пошуків зниклого офіцера

Пошуки зниклого в Одесі керівника штабу Одеського загону морської охорони ДПСУ та заступника командира Олексія Чорткова тривають – його не вважають дезертиром, заявила прессекретар морської охорони Держприкордонслужби Наталя Гуменюк, повідомляє Depo.ua.

У Морській охороні Державної прикордонної служби розповіли про те, як йдуть пошуки зниклого офіцера Олексія Чорткова. За словами Наталії Гуменюк, для Держприкордонслужби стали несподіванкою ті факти, які озвучив в інтерв'ю 18 червня заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, Цуцкірідзе повідомив, що у прикордонника, який зник першого червня, були значні боргові зобов'язання. Зокрема, перед колегами по службі. А за кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино.

"Кримінальне провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Коли мова йде про зниклих безвісти, ми завжди починаємо розслідування по цій статті. Це стандартна практика. Попередні висновки робити рано. У ЗМІ була інформація з посиланням на слова його дружини, він повернувся додому. Ми це спростували", – зазначив Максим Цуцкірідзе.

Також Цуцкірідзе розповів, що в офіцера з дружиною був конфлікт на побутовому рівні. Це, за його словами, підтверджується показаннями сусідів і записами, які були вилучені під час обшуку в його кабінеті.

"Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання. Зокрема, перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я не можу вам платити", – розповів заступник голови Національної поліції.

У Держприкордонслужбі розповіли, що Чертков не визнаний дезертиром. Зараз він знятий із забезпечення та виведений з посади. Його батьки дійсно живуть в окупованому Криму і він навчався в Севастополі. Але чутки про те, що Олексій Чертков служив в Криму і був агентом з окупованого Криму, неправдиві. Пошуки тривають. Підтвердження поки не знайшла жодна версія слідства.