В електронному лікарняному оновили причини непрацездатності

Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, врахувавши, що в е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер, та в е-лікарняному оновились причини непрацездатності, повідомляє ЛігаБізнес.

У заявах-розрахунках по листках непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.

Причина непрацездатності - це відомості щодо страхового випадку, настання якого зумовило тимчасову непрацездатність, які містяться в записі про тимчасову непрацездатність. Визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.

Причини непрацездатності в е-лікарняних:

«1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві»

«2 - Вагітність і пологи»

«3 - Необхідність догляду за хворою дитиною»

«4 - Необхідність догляду за хворим членом сім'ї»

«5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»

«6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства»

«7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»

«8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»

«9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)

«10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»

У разі наявності у медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:

«11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»

«12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».

Нагадуємо, що випадки тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних.

Форми додатків до заяви-розрахунку, а також посібник для наочного відображення інтеграції категорії медичних висновків про тимчасову непрацездатність в причину непрацездатності у е-лікарняному можна знайти на вебпорталі ФССУ/