В Україні вимагають закрити кордон і припинити сполучення з РФ

Україна опинилась під загрозою нового спалаху епідемії коронавірусу, до якого українська влада абсолютно не готова. Останні тижні в країні-агресорі вирує індійський штам ковіду, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві﻿. Про це, посилаючись на заяву партії "Європейська Солідарність, повідомляє Деловая столица.

"Науковці попереджають, що індійський штам "Дельта" значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора раза частіше призводить до реанімації інфікованих.

За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", — зазначають у політичній силі.

У "Європейській солідарності" підкреслюють, що влада Зеленського повністю провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось. Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці «масової» вакцинації два щеплення отримали менше ніж 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян.

Загроза нової хвилі епідемії – реальна підстава для проведення засідання РНБО. "Європейська Солідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації.