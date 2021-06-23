Тищенко виклав відео, через яке затримали літак

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко опублікував відео, в якому пообіцяв жителям Закарпатської області захищати їхні права, повідомляє Ділова столиця.

Як повідомлялося, Тищенку не вдалося зробити запис з першого дубля, через що виліт літака Київ — Ужгород, за даними очевидців, було затримано.

"Закликаю друзів-закарпатців нічого і нікого не боятися. Ми будемо захищати ваші права. Ми будемо робити все, як обіцяли президент та наша команда. Бо ви — наша сила. Так, йде супротив. Так, олігархи думають, що вони зможуть нас подолати… Повірте нам — на нашому боці правда", — сказав Тищенко.

Що спонукало нардепа до цієї промови й чому він вирушив до Закарпаття, наразі невідомо.