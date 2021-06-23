В Україні почався четвертий етап вакцинації
В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. В рамках етапу щеплення зроблять низці категорій громадян, повідомляє РБК-Украина.
"В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.
При цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.
Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу
- медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
- мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
- маломобільні громадяни,
- соціальні працівники та священнослужителі,
- освітяни,
- військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
- працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
- працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.
Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.