В Україні почався четвертий етап вакцинації

В Україні почався четвертий етап вакцинації

В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. В рамках етапу щеплення зроблять низці категорій громадян, повідомляє РБК-Украина.

"В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.

При цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.

Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу

  • медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
  • мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
  • маломобільні громадяни,
  • соціальні працівники та священнослужителі,
  • освітяни,
  • військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
  • працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

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