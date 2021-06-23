Нацкомісія виявила 6 нових шахрайських інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів після відповідних звернень від правоохоронних органів і юридичних осіб, повідомляє БiзнесЦензор.

В оновлений список з метою захисту прав інвесторів включені шість нових сумнівних фінансових проєктів ("скам-проєктів").

Це проєкти NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

Комісія звернулася до провайдерів з проханням заблокувати вебсторінки фіктивних інвестиційних проєктів, яким вони надають послуги хостингу.

Перелік проєктів наведено на офіційному вебсайті Комісії, зараз у нього входить 70 сумнівних фінансових проєктів.