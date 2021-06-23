Медики повідомили, чим отруїлися відвідувачі ресторану в Харкові

Бактерії різних типів знайшли в омлеті, м'якому сирі, салаті, на обробній дошці і в ролах, які вживали відвідувач харківського ресторану Якіторія, повідомляє Вести.

"Ймовірною причиною виникнення спалаху було вживання неякісних харчових продуктів (суші), які були виготовлені і реалізовані без дотримання вимог санітарного законодавства" , - повідомили медики.

В даний момент зареєстровано 89 випадків харчового отруєння. 19 постраждалих - діти. У шести лікарнях залишаються 69 постраждалих, четверо з них - на амбулаторному лікуванні.

Серед постраждалих - двоє відрядження з Луганської області.