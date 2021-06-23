У Києві через високу температуру влаштували холодний "душ" для доріг

У Києві влаштували холодний душ для дорожніх магістралей. Машини з водою поливали вулиці з 23:00 до 6:00 ранку.﻿ Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє Сегодня.

"Інтенсивний полив і миття не тільки змивають пил і бруд з доріг та запобігають передчасній деформації дорожнього покриття, а й зменшують кількість випарів від гарячого асфальту та концентрацію шкідливих речовин у повітрі", – написав він.

Так, кожен день близько 70 одиниць спеціалізованої техніки Комунальної корпорації "Київавтодор" проводять миття магістральних вулиць, коли трафік найменший.

Фото: Олександр густіла / Facebook