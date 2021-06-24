Великий тест-драйв Nissan Leaf нового покоління

В Україні стартував продаж електричного хетчбека Nissan Leaf нового покоління. Наша команда серед перших взяла участь у презентації та українському тест-драйві новинки, повідомляє Обозреватель.

І перш ніж поговорити про друге покоління Leaf, звернемося до історії цієї, без сумніву, знакової моделі не тільки для компанії Nissan, а й для всієї автомобільної галузі у світі. Рівно 10 років тому в грудні 2010 року компанія Nissan розпочала продаж у своїх дилерських центрах електромобіля під назвою Leaf. Це був незвичайного виду хетчбек С-класу з химерними стрілоподібними фарами та без звичної решітки радіатора. Але, найголовніше, це був перший масовий серійний електромобіль, який став фактично предтечею світового буму електрифікації.

Nissan Leaf першого покоління дебютував наприкінці 2010 року. Джерело: Nissan

Торік компанія відсвяткувала випуск півмільйонного примірника. Його власники накатали приблизно 16 млрд км, запобігши викидам в атмосферу 2,5 млрд кг СО2. Цікаво, що відповідно до проведених досліджень, 94% власників Leaf підтвердили повну задоволеність автомобілем.

Друге покоління

У 2017 році компанія представила друге покоління моделі, продажі якої в Японії стартували у жовтні того ж року. За кілька років географія новинки розширилася і завдяки титанічним зусиллям команди "Ніссан Мотор Україна" у червні цього року модель з'явилася на українському ринку.

Завдяки титанічним зусиллям команди "Ніссан Мотор Україна" у червні цього року модель з'явилася на українському ринку. Джерело: Nissan

Чим же відрізняється новий Leaf від свого титулованого попередника? Перше, що дозволяє без труднощів відрізнити модель – цікавіша зовнішність, виконана у фірмовому стилі компанії. Якщо колишнє покоління мало кілька "іграшковий" вигляд, то нова модель цілком адекватно вписується у сучасний модельний ряд.

Провісник нової ери: тестуємо новий Nissan Leaf. Джерело: Nissan

Завдяки активній праці інженерів та дизайнерів коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося знизити до 0.28. Нова конструкція днища машини підвищує притискну силу, а особлива форма заднього спойлера допомагає збільшити реальний запас ходу.

Салон та опції

В Україні новий Nissan Leaf пропонується у багатій комплектації N-Connecta. Комфорт у салоні нового дизайну створюють клімат-контроль, а взимку будуть не зайвими підігрів передніх та задніх сидінь, а також багатофункціонального "бублика". Кермо рясно забезпечили масою кнопок для управління допоміжними функціями та системами

Приладова панель нового Nissan Leaf. Джерело: Nissan

Кермо рясно забезпечили масою кнопок для управління допоміжними функціями і системами. Джерело: Nissan

Блок управління клімат-контролем має оригінальний дизайн, що нагадує краватку-метелика. Джерело: Nissan

Мультимедійна система NissanConnect має 8-дюймовий сенсорний екран, підтримує Apple Car Play та Android Auto, а також забезпечує повну синхронізацію зі смартфоном.

Мультимедійна система NissanConnect має 8-дюймовий сенсорний екран. Джерело: Nissan

Як спереду, так і ззаду у салоні цілком достатньо місця. Кермо має регулювання у двох площинах. Сидіння як водія, так і переднього пасажира регулюються механічно.

Як спереду, так і ззаду в салоні Leaf цілком достатньо місця. Джерело: Nissan

А в дорогу з собою можна прихопити від 435 до 1176 л поклажі у залежності від положення другого ряду сидінь. Крім того, в машині досить різних відділень для дрібниць, включаючи місткий бардачок та відділення у передньому підлокітнику.

У машині досить різних відділень для дрібниць, включаючи місткий бардачок та відділення в передньому підлокітнику. Джерело: Nissan

B дорогу з собою можна прихопити від 435 до 1176 л поклажі в залежності від положення другого ряду сидінь. Джерело: Nissan

Особливості керування

Запуск двигуна здійснюється за допомогою кнопки. За перемикання режимів руху відповідає оригінальний джойстик на трансмісивному тунелі. Крім стандартних режимів P-R-N-D є ще режим В, що дозволяє збільшити рекуперацію батареї, наприклад, на затяжному спуску.

Запуск двигуна здійснюється за допомогою кнопки. Джерело: Nissan

Характер руху можна міняти за допомогою кнопки Eco, яка зробить їзду плавною і розміреною, а відключивши її можна повною мірою насолодитися вибуховою динамікою, яку забезпечує 150-сильний електромотор з крутним моментом у 320 Нм. Але і це ще не все. За допомогою так званої "електронної педалі" e-Pedal керувати автомобілем можна просто однією ногою. Принцип простий, як все геніальне: натискаєте педаль – автомобіль прискорюється, відпускаєте – він сповільнюється, аж до повної зупинки. Причому, активувати e-Pedal можна за допомогою кнопки як перед початком руху, так й у процесі.

За перемикання режимів руху відповідає оригінальний джойстик на трансмісивному тунелі, а активувати e-Pedal можна за допомогою кнопки. Джерело: Nissan

Приладова панель – комбінована зі звичним стрілковим спідометром та великим кольоровим екраном бортового комп'ютера, показання якого можна налаштувати індивідуально у залежності від поточних потреб.

Приладова панель – комбінована зі звичним стрілковим спідометром та великим кольоровим екраном бортового комп'ютера. Джерело: Nissan

Незважаючи на те, що спідометр розмічений до 180 км, максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 144 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунд. Ми перевірили, – і швидкість, і динаміка відповідає заявленим виробником.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунд, а максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 144 км/год. Джерело: Nissan

Що стосується комфорту поїздки, то за цим показником Nissan Leaf нічим не поступиться своїм однокласникам з традиційним ДВС. Серед багатьох чеснот новинки можна виділити низький рівень шуму у місті та на трасі внаслідок хорошої звуко- та шумоізоляції, а також завдяки відсутності вібрацій.

Серед багатьох чеснот новинки можна виділити низький рівень шуму у місті та на трасі. Джерело: Nissan

Автомобіль розрахований на хороші європейські дороги, тому на наших вибоїнах напівзалежна задня підвіска енергійно здригається. Але, в цілому, особливого дискомфорту це не викликає.

Батарея та запас ходу

Тепер про найголовніше, – про батарею. У новій моделі встановлена АКБ на 40 кВт. Зарядити її можна трьома способами: від звичайної домашньої розетки на 220 В/10А, від базової зарядної станції WallBox (32 A) або швидкісний зарядки CHAdeMO на 50 кВт. На цій піде відповідно 21 година (100%), 7,5 годин (100%) або 40-60 хвилин (до 80%).

Зарядити батарею Nissan Leaf можна трьома способами. Джерело: Nissan

Повністю зарядженої батареї вистачить, щоб подолати 270 км по циклу WLTP. Але, все залежить, звичайно ж, від стилю водіння. Якщо нещадно тиснути на педаль акселератора, то батарея розрядиться швидко, але якщо скористатися режимом Есо та е-Pedal, то автомобіль дозволить подолати набагато більшу відстань. Також свої корективи внесуть рельєф місцевості, завантаження авто та температура повітря. До речі, якщо раптом вам не вдалося дотягнути до найближчої зарядної станції, доведеться викликати евакуатор, так як буксирувати електромобіль категорично заборонено. І тут на допомогу прийде служба технічної допомоги на дорогах Nissan Assistance.

Повністю зарядженої батареї вистачить, щоб подолати 270 км по циклу WLTP. Джерело: Nissan

Гарантія та ціна

Що ж стосується гарантії, то і тут у Nissan Leaf все добре. Компанія надає на батарею гарантію 8 років або 160 тисяч км. Ну і нарешті, ціна. З урахуванням того, що автомобіль в Україні пропонується в дуже добре укомплектованому виконанні, він обійдеться у 962 340 грн, але можна скористатися різноманітними фінансовими пропозиціями. Наприклад, придбати автомобіль в кредит або взяти у лізинг.

Компанія надає на батарею гарантію 8 років або 160 тисяч км. Джерело: Nissan

Нині у "Ніссан Мотор Україна" вже отримано 35 замовлень на новий Nissan Leaf, а всього до кінця року в компанії планують реалізувати близько 120 екземплярів новинки.