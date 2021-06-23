Епідеміолог рекомендує зберегти масочний режим

В Україні спостерігається деяке зниження нових випадків covid-19. Однак в разі відмови від масочного режиму і соціального дистанціювання захворюваність може різко зрости, повідомляє РБК-Украина.

Про це сказала доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри епідеміології Харківського медичного університету Тетяна Чумаченко.

"Вірус нікуди не подівся. Коли у нас кожен день хворіють люди і коли вони вмирають, це абсолютно не низька захворюваність. Вона нижча, ніж у березні. Скажімо, у нас темпи трохи знизилися, але у нас кожен день нові випадки реєструються.

Вірус продовжує поширюватися. До популяційного імунітету, який би дозволив вірусу не циркулювати, ще дуже далеко. У нас охоплення щепленнями дуже невелике. І природним чином люди отримали імунітет теж недостатньо. Я не кажу, що люди повинні перехворіти, ні, треба популяційний імунітет набувати штучним шляхом, тобто шляхом вакцинації.

Вірус продовжує циркулювати. Тому дотримання дистанції і масок в умовах, коли немає імунітету у всій популяції, - це дуже важливо. Ми бачимо на прикладі Індії, де після того, як різко знизилася захворюваність, перестали дотримуватися дистанції, перестали носити маски, у них різко піднявся рівень захворюваності.

А коли у нас йде інтенсивне спілкування, у нас відбувається формування нових, більш вірулентних, більш заразних штамів. І зараз в результаті ми бачимо новий штам, який більш агресивний, ніж попередні.

Тому, якщо ми перестанемо виконувати правила, то у нас захворюваність може різко збільшитися. І ті мутації, які більш вірулентні, які більш агресивні, які швидше поширюються, вони починають домінувати. Саме тоді, коли скупченість людей без носіння масок.

Тому це дуже важливо продовжувати носити маски, дотримуватися дистанції. Якщо працюють ресторани, то бажано, щоб це були літні майданчики на відкритому повітрі. Я не кажу, що якщо ти йдеш по вулиці один, то треба маску одягати. Це якщо в приміщенні, якщо збираються люди, компанії, якщо це якісь видовищні заходи. Зараз показують футбол, коли збираються люди всім без масок, у мене прямо серце обливається кров'ю, тому що люди занадто близько один до одного знаходяться.

Це все дуже просто, нічого не змінилося: аерозольний механізм передачі, виділяється збудник при розмові, кашлі чханні. Чхнути можна так, що і на 10 метрів полетить збудник, якщо не прикрити рот і ніс маскою. Тому ми ставимо бар'єр: ми на відстані один від одного, щоб вірус не знайшов нового господаря і не зміг далі поширюватися.

Тому я б не говорила, що 300 випадків в день це мало. Ви пам'ятаєте, з чого починалося, коли один-два випадки було, а потім десять, а потім пішло-пішло. Не треба легко ставитися до цієї ситуації, все продовжувати дотримуватися. І щеплення, звичайно, робити. Нікуди небезпека не пішла. Вона знизилася, але нікуди не поділася. І як тільки ми розслабимося, відразу вірус почне інтенсивно циркулювати."