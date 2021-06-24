Топ-5 кращих швидкісних сімейних автомобілів

Досить часто трапляється, що власники високопродуктивних автомобілів продають свої машини, коли створюють сім’ю. Замість них вони купляють мінівен або позашляховик, повідомляє Обозреватель.

Здається, що швидкі машини не підходять для сімей, але на ринку є дійсно хороші приклади, які доводять протилежне. Сайт HotCars﻿ зібрав підбірку зі швидких, зручних та практичних авто, які чудово підійдуть для сім'ї.

5. Ford Focus ST

Ford Focus ST – безпечний, просторий та економічний автомобіль. Джерело: Motor1

Універсал Ford Focus ST – дуже практичний високопродуктивний автомобіль. При бажанні його можна навіть придбати з дизельним двигуном. У ньому зручно вміщується п’ять чоловік, він має хороші показники безпеки, великий багажник, і досить економічний. Крім того, він непогано виглядає.

Але найкраще у нього під капотом. Якщо обрати бензинову модель, то там буде встановлений 2,3-літровий 4-циліндровий двигун Ecoboost потужністю 276 к.с. Також у нього є диференціал з підвищеним внутрішнім опором, який покращує керованість та робить автомобіль набагато цікавішим.

4. Dodge Durango Hellcat

Dodge Durango Hellcat – унікальний трирядний позашляховик. Джерело: Motor1

Dodge Durango Hellcat – це трирядний позашляховик, який має більше потужності, ніж оригінальний Lamborghini Aventador. У нього є всі важливі для сімейного автомобіля компоненти, але він не економічний. В середньому автомобіль витрачає 13 літрів палива на 100 кілометрів. Однак, він просторий, вміщує сім пасажирів, а до 96 км/год розганяється всього за 3,4 секунди.

Модель зробили всього в 2000 екземплярах, і всі вони продані. Проте їх можна знайти на вторинному ринку, хоча вони там коштують більше 100 000 доларів. Так, це дорого, але більше немає трирядних позашляховиків за таку ціну, які могли б робити те, що може Durango Hellcat.

3. Mercedes E63 S Estate

Mercedes E63 S Estate має 612 кінських сил. Джерело: Motor1

Mercedes E63 AMG S Estate оснащений 4,0-літровим бітурбо двигуном V8, який видає 612 кінських сил. До 96 км/год він розганяється за 3,4 секунди і може досягати 299 км/год.

Його агрегат використовується також в Mercedes-AMG GTR і звучить він неймовірно. Модель має швидке прискорення та керованість, як в суперкара, а також практичність сімейного позашляховика чи мінівена. Це великий автомобіль, який має величезний багажник і багато місця в салоні.

2. BMW X3 M Competition

BMW X3 M Competition розганяється до 96 км/год за 3,3 секунди. Джерело: BMW

BMW X3 M Competition оснащений 3,0-літровим твін-турбо двигуном потужністю трохи більше 500 к.с. Він досягає 96 км/год приблизно за 4 секунди, що абсолютно неймовірно для автомобіля такого розміру. X3 M дуже просторий всередині та має достатньо місця для всієї родини.

У порівнянні, наприклад, з його конкурентом Porsche Macan X3 M у нього більше потужності. На деяких тестах його вдалося розігнати до 96 км/год навіть за 3,3 секунди. Виходить, що він має швидкість суперкара та багато простору всередині.

1. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance – найкращий сімейний швидкий автомобіль. Джерело: Motor1

Tesla Model Y Performance теж має швидкість суперкара, сім місць, їздить на електроенергії і коштує трохи більше 61000 доларів. Для такої ціни це дуже добре поєднання. Він розганяється до 96 км/год за 3,5 секунди.

Електрокар також має два багажники, що робить його одним з найбільш практичних автомобілів. Крім того, у нього досить високий пробіг, і на швидкій зарядці він може досягти 80% всього за 45 хвилин.