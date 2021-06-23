КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом знову закрили

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Росією Автономною Республікою Крим знову закривають до 15 липня, повідомляє Украинская правда.

"Роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено до 15 липня" - представництво президента в АР Крим, пресслужба ДПСУ.



Зазначається, що пункти пропуску "Чонгар" та "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

Прикордонники повідомляють, що КПВВ закрили за рішенням голови Херсонської ОДА.

Раніше КПВВ "Чаплинку" закривали на ремонт з 7 по 21 червня.