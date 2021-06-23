Польща ввела обов'язкову самоізоляцію для нещеплених українців

Уряд Польщі повернув обов'язкову ізоляцію для людей, що прибувають з країн, розташованих за межами Шенгенської зони, в тому числі і України, повідомляє Страна.ua.

Термін ізоляції складе 10 днів. Рішення пов'язане з швидким поширенням "індійського" штаму коронавируса "Дельта".

"Ми вирішили превентивно повернути карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону, з країн, які не перебувають в зоні Шенген. Карантин починає діяти сьогодні опівночі", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Вальдемар Фарба.

За його словами, термін ізоляції складе 10 днів, проте карантин може бути повністю скасований через сім днів в разі отримання негативного результату тесту на коронавірус. Раніше тест можна було пройти в перший день після приїзду в країну.

Фарба пояснив, що причиною посилення карантинних заходів є швидке поширення в різних країнах світу нових штамів коронавируса, в тому числі і "індійського" варіанту "Дельта".

У той же час правило про обов'язкову ізоляції не стосуватиметься повністю щеплених від коронавируса людей.