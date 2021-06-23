Трьом шахтам Донбасу відключили електропостачання за борги

У Донецькій області, в зв'язку з накопиченими боргами, відключать від електропостачання одразу три шахти, повідомляє Депо.

За борги відключать від електропостачання шахти

ДП "Первомайськвугілля",

ДП "Мирноградуголь",

ДП Шахта ім. Н.С.Сургая і шахта "Південнодонбаська 1".

Різні оператори - постачальники електроенергії в один день виводять з ладу вугледобувні підприємства державної форми власності.

"Борги шахт за електроенергію в сучасних умовах - швидше станадартная ситуація, ніж ПП. Тим більше це не питання до роботяг-шахтарям, які сумлінно виконують свої обов'язки. Тому сьогоднішня ситуація з одночасним знеструмленням шахт більше схожа на змову", - йдеться в повідомленні голови незалежної профспілки шахтарів України Михайла Волинця.

Волинець додав, що відбувається це з мовчазного узгодження Міненерго.

За його словами, незрозуміло, чого чекає, чому відмовчується місцева влада, керівники обласного та міських рівнів? Чи не діють силові структури.

Зараз актуальна не тільки загроза затоплення шахт, загазованості об'єктів з усіма закономірними екологічними наслідками.