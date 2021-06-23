Вірастюк вирушив у перше відрядження на Івано-Франківщину
Стронгмен Василь Вірастюк вирушив у своє перше відрядження в статусі народного депутата від"Слуги народу". Він поїхав в Івано-Франківську область, повідомляє Обозреватель.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик перерахував низку проблем, які існують у різних громадах.
Серед них – стан доріг, відсутність дитячих садів і незавершене будівництво корпусу вишу, незавершені роботи з ліквідації стихії в 2020 році, укріплення берегів річок.
Нардеп відвідав Пасічнянську, Ланчинську, Делятинську, Яремчанську, Переріслянську громади.
Нагадаємо, що Велика палата Верховного суду визнала законним рішення Центральної виборчої комісії про перемогу Вірастюка на виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №87.