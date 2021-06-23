Вірастюк вирушив у перше відрядження на Івано-Франківщину

Стронгмен Василь Вірастюк вирушив у своє перше відрядження в статусі народного депутата від"Слуги народу". Він поїхав в Івано-Франківську область, повідомляє Обозреватель.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик перерахував низку проблем, які існують у різних громадах.

Вірастюк під час відрядження. Джерело: фото з його сторінки у Facebook

Серед них – стан доріг, відсутність дитячих садів і незавершене будівництво корпусу вишу, незавершені роботи з ліквідації стихії в 2020 році, укріплення берегів річок.

Вірастюк під час відрядження. Джерело: фото з його сторінки у Facebook

Нардеп відвідав Пасічнянську, Ланчинську, Делятинську, Яремчанську, Переріслянську громади.

Василь Вірастюк. Джерело: фото з його сторінки у Facebook

Нагадаємо, що Велика палата Верховного суду визнала законним рішення Центральної виборчої комісії про перемогу Вірастюка на виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №87.