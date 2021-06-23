На берегоукріплювальні роботи в Лебедівці потрібно 22 мільйони євро

Схили на пляжах Лебедівці - аварійні ще з 2010 року. На всіх спусках висять таблички з написами, що засмагати там небезпечно. І власники туристичних баз про це знають, втім все одно здають номери туристам, повідомляє УСИ.

"Кожен директор бази за відпочиваючих відповідає особисто, директора бази знають, що тут не можна відпочивати. Техніка безпеки з ними підписана, і ми з них запитаємо, чому вони нехтують безпекою і пускають сюди відпочиваючих", - говорить глава ОТГ Людмила Покрищук.

Щоб зміцнити схили в Лебедівці, де вчора стався обвал, потрібна захмарна сума грошей. У місцевому бюджеті таких фінансів немає.

"Громада не може знайти такі гроші, на це потрібні інвестори, які можуть це зробити. Сума така велика, тому що у нас не такий грунт, як на інших курортах. У нас підводні води піднімаються, і коли йдуть великі шторми, вимиває внизу схилу, а потім шапка падає", - пояснює вона.

У ГСЧС припускають, зсув стався через рясні опади, які пройшли в області. Грунт розмок і не витримав.

"Протягом місяця були дощі з грозами. Море штормило. Грунт тут глиняний, не міцний і просто не витримує такого напруження", - пояснює Олександр Лісовий, начальник другого рятувального загону.

Лебедівка знаходиться в 120 кілометрах від Одеси. Тут дикі не заставлені торговельними лотками пляжі. Це і приваблює туристів. Втім, варто пам'ятати, що відпочинок в таких місцях може бути небезпечним.