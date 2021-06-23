Орбан не поїде на матч збірної через підсвічування стадіону

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував поїздку в Мюнхен (ФРН) на гру збірної своєї країни проти Німеччини в рамках чемпіонату Євро-2020. Причиною став намір влади Мюнхена підсвітити стадіон "Альянц Арена" в кольори прапора ЛГБТ + в пику гомофобії угорців, повідомляє Страна.ua.

20 червня мерія Мюнхена оголосила про плани підсвітити футбольний стадіон райдужними квітами під час матчу збірних Німеччини та Угорщини 23 червня. Так влада міста хотіла продемонструвати солідарність з ЛГБТ-спільнотою і висловити протест проти гомофобної політики угорської влади.

Однак УЄФА не дозволив мерії Мюнхена підсвітити стадіон. У союзі заявили, що не дивлячись на підтримку різноманіття такий вчинок буде демонстрацією політичної позиції, а УЄФА - аполітична організація.

Орбан же заявив, що рішення підсвічувати німецький стадіон або будь-який інший європейський стадіон кольорами ЛГБТ-прапора приймає не держава.

"Чи буде футбольний стадіон в Мюнхені або інший європейський стадіон сяяти кольорами веселки, це не рішення держави", - сказав він.

У Будапешті, за словами Орбана, " кольори веселки природним чином є частиною міського пейзажу ".

Також політик закликав німецьких колег дотримуватися вимог УЄФА.