Зеленський нагородив 12 українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський нагородив 12 військовослужбовців за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня були нагороджені:

Олександр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);

Максим Польовий, майор (посмертно).

Медаллю "За військову службу" нагороджені:

Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;

Владислав Цвіркун, старший лейтенант.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені: