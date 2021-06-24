Варіанту COVID-19 "Дельта" передрекли велике майбутнє

Вже через кілька місяців майже 90% нових заражень на коронавірус в Європі припадатиме на штам Дельта, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ЄЦПКЗ) вважають, що до вересня 2021 року на штам коронавірусу Дельта, ймовірно, буде припадати 90% нових випадків зараження COVID-19 в Європейському союзі. Про це йдеться в заяві пресслужби ЄЦПКЗ, поширеному в середу, 23 червня.

"Дуже ймовірно, що штам Дельта буде широко циркулювати протягом літа, і зокрема серед молодих людей, яких поки не вакцинують (в краї﻿нах ЄС - ред.). Штам Дельта більш заразний, ніж інші циркуляційні варіанти, і, за нашими оцінками, наприкінці серпня на нього припадатиме 90% всіх нових випадків зараження" , - зазначає в заяві директор центру Андреа Аммон.

У документі також говориться, що вже до початку серпня, за оцінками експертів центру, штам Дельта буде у 70% нових випадків COVID-19 в ЄС.

Змодельовані ЄЦПКЗ сценарії показують, що, якщо в літній період будуть ослаблені суворі запобіжні заходи проти COVID-19, можна очікувати значного збільшення випадків зараження серед всіх вікових груп. Також, за оцінками експертів, штам Дельта є небезпечнішим інших варіацій вірусу і з більшою ймовірність може привести до госпіталізації.

Аммон наголошувала на тому, що молоді варто якнайшвидше почати вакцинуватися. Вона зазначила, що цей штам також небезпечний для тих, хто отримав лише одну дозу будь-якої з існуючих на цей момент вакцин, а дві дози, навпаки, надають високий рівень захисту проти даного штаму.

"Нам необхідно підтримувати низьку циркуляцію штаму Дельта, дотримуючись тих же заходів, які допомогли контролювати поширення інших штамів раніше" , - додала Аммон.

Також в її заяві говориться, що штам Дельта, який вперше був виявлений в Індії, на 40-60% більше заразний, ніж варіант Альфа, який з'явився у Великій Британії.