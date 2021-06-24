Австрійський суд заперечив підкуп від Фірташа

Речниця австрійського регіонального суду, який розглядає клопотання про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США, відкинула звинувачення в тому, що бізнесмен використав своє «значне багатство» для впливу на суд й уникнення екстрадиції, повідомляє Радіо Свобода.

«Це абсурдно, абсолютно абсурдно. Корупції немає. Є багато документів, багато даних, багато адвокатів» , – сказала Крістіна Зальцборн Радіо Свобода на прохання прокоментувати звинувачення, які містить лист американських конгресменів.

Речниця суду пояснила, що повільний розгляд справи частково обумовлений зміною судді, який її вів. За її словами, Фірташ все ще повинен регулярно реєструватися в суді, хоча він не має носити якогось електронного пристрою контролю.

Один із адвокатів Фірташа в США Ленні Девіс розкритикував лист конгресменів, заявивши, що він «на 100 відсотків помилковий».

«Немає жодного факту доказів того, що Дмитро Фірташ відповідальний за будь-яку корупцію як в Україні, так і в Австрії» , – сказав він Радіо Свобода.

Законодавці Конгресу посилюють тиск на Білий дім, вимагаючи збільшити зусилля для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США. У листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників США від 22 червня, конгресмени висловили припущення, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

У листі на ім’я державного секретаря Ентоні Блінкена та генерального прокурора Мерріка Гарленда депутати-демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс – зазначили, що Австрія, на їхню думку, затягує відповіді на запит США, і припустив, що Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом» , – йдеться в листі.

Цей лист є розвитком тривалої та політично забарвленої справи, пов’язаної з Фірташем, який збагатився під час торгівлі природним газом між Росією та Україною в 1990-х і 2000-х роках.