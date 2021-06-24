У ПАР пропали два брата з біткоїнами на 3,6 млрд доларів

У ПАР два брати, які заснували криптовалютну інвестиційну компанію Africrypt, зникли разом з 69 тисячами біткоїнів користувачів платформи на суму 3,6 мільярда доларів, повідомляє Кореспондент.

У квітні старший з братів і глава компанії Амір Каджи повідомив, що компанію зламали. Він попросив клієнтів не звертатися до юристів і влади, заявивши, що це сповільнить процес повернення втрачених коштів, пише Bloomberg.

Однак низка інвесторів були налаштовані скептично і звернулися в юридичну фірму Hanekom Attorneys. У ній агентству повідомили, що відразу "запідозрили недобре" в проханні голови Africrypt. За інформацією юристів, співробітники компанії втратили доступ до програмно-апаратної платформи за тиждень до передбачуваної атаки.

Hanekom Attorneys не вдалося з'ясувати, де знаходяться брати. Вона встановила, що біткоїни з рахунків Africrypt в ПАР вивели та провели через великі майнінг-пули, після чого криптовалюту стало неможливо відстежити. Справою зайнявся елітний підрозділ поліції ПАР, в ній не відповіли за запит агентства. Ще одна компанія зайнялася процесом ліквідації Africrypt.