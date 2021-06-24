Більшість американців вважають походження СOVID-19 лабораторним

Більшість американців дотримуються версії про лабораторне походження коронавірусу, повідомляє РИА Новости.

Згідно з результатами опитування телеканалу Fox News, 60% респондентів в США вважають, що COVID-19 був створений вченими та просочився з лабораторії в Китаї. У свою чергу 31% респондентів вважають, що коронавірус виник природним шляхом.

Опитування проводилося в період з 19 по 22 червня, в ньому взяв участь 1001 респондент. Похибка оцінюється в плюс-мінус 3 процентних пункти.

Раніше президент США Джо Байден за підсумками саміту "великої сімки" заявив, що не прийшов до висновку про походження коронавируса.