Іноземні кредитори втрачають інтерес до наших ОВДП

Очікування учасників українського валютного ринку, що іноземці будуть заходити в наші облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), були вище, ніж виявилося насправді. Якщо простіше, ситуація виглядає так: державі потрібні кошти, для цього вона звертається до інвесторів за кредитами в гривні, повідомляє UBR.

Мінфін випускає облігації внутрішньої держпозики, які продає на аукціонах. Іноземці, маючи валюту, змінюють її на гривню, скуповуючи цінні папери, за якими передбачений відсоток. Під час обміну валюти вони провокують зміцнення гривні, вливаючи в економіку, наприклад, долар. Але, на жаль, вони роблять це все рідше.

"Щовівторка проходить аукціон з розміщення ОВДП Мінфіну. Саме минулого вівторка і виявилося, що інтерес іноземців до паперів був набагато нижчим за очікування ринку. І цього вівторка, як я припускаю, сталася та сама історія. Ринок очікував, що іноземці почнуть розпродавати валюту. Але вони цього не роблять ", - зазначив начальник управління казначейства Мегабанку Андрій Олійник.

Звикли до надлишку долара

Саме спад інтересу іноземців до наших паперів продовжує чинити тиск на гривню. У свою чергу до достатку валюти на ринку вже встигли долучитися іноземні компанії і банки, які скуповують валюту для виплат і виведення дивідендів (репатріації).

І попит на долар як і раніше є, але продавці з його продажами не поспішають, чекаючи кращих часів.

І справді. Якщо в середині місяця долар "танцював" біля позначки у 27 грн / $ (15 червня курс НБУ - 26,99 грн / $, а 16-го - 26,92 грн / $), то вже зараз курс стоїть вище 27,3 грн/$. Саме однією з причин такої тенденції Олійник і називає спад інтересу інвесторів до українських облігацій держпозики.

"Кілька тижнів тому Мінфін залучив через довгострокові ОВДП 15-16 млрд грн (і валютні, і гривневі облігації). А потім обсяг значно знизився. І облікову ставку Нацбанк минулого тижня залишив на колишньому рівні. Хоча більше половини учасників ринку очікували її підвищення ", - уточнює банкір.

ОВДП стали менш привабливі

Скарбники звертають увагу, що якби НБУ дійсно пішов на підняття облікової ставки, то виросла б і прибутковість по ОВДП. За словами Андрія Олійника, є ймовірність, що іноземці втрачають інтерес до наших паперів з політичних причин.

А можливо, ще й тому, що їх не задовольняє сьогоднішній курс продажу валюти з метою покупки ОВДП.

Як підкреслив директор департаменту казначейських операцій Юнекс банку Сергій Кирилюк, значна частина нерезидентів розраховувала на збільшення облікової ставки НБУ і, як наслідок, зростання дохідностей облігацій внутрішньої держпозики.

"З цим, може бути, і пов'язано падіння темпів іноземних інвестицій в українські папери напередодні. Рішення регулятора не підвищувати ставку розчарувало частину ринку, до того ж Мінфін, як показав останній аукціон, не став підвищувати ставки" , - акцентує Кирилюк.

Але, за його словами, це зовсім не означає, що нерезиденти взагалі відмовляться від покупки ОВДП або скоротять обсяги вкладень.

Слід розуміти, що на попит і пропозицію на інвестиційних ринках можуть вплинути будь-які події. Навіть дрібні. Передбачити поведінку інвесторів вкрай складно. Більш того, самі передбачення можуть змінювати настрої на ринку.

Чи задушать іноземці гривню

Кирилюк, якщо виходити з поточної ситуації, не бачить об'єктивних причин для виходу нерезидентів з ОВДП в найближчі два місяці. Глобальні ринки "переліквідні", апетит до ризику дуже високий, інфляція змушує інвесторів шукати високу прибутковість. На цьому тлі за макроекономічними параметрами Україна виглядає дуже перспективно, говорить скарбник.

Прогнози по рекордному врожаю, високі ціни на українські товари за кордоном - усе це дає дуже хороші підстави прогнозувати зміцнення гривні. А це дуже важливо для іноземних покупців ОВДП, які прагнуть збільшити прибутковість за рахунок різниці курсу між моментами покупки і продажу гривні.

"В цілому, я не бачу підстав прогнозувати скорочення портфеля ОВДП на руках у нерезидентів. На мій погляд, він продовжить рости середніми темпами як мінімум у липні. Але, повторюся, робити надійні і точні прогнози в такого роду питаннях досить складно", - вважає директор департаменту казначейських операцій Юнекс банку.

Що насправді відбувається з портфелем іноземців

Банкіри підкреслюють, що на початку року в середньому за тиждень портфель нерезидентів збільшувався на 2-3 млрд грн в тиждень.

"Вважаю, ці показники і слід брати за базу при подальших оцінках. У лютому-березні зростання зупинилося. Причиною тому став сплеск захворюваності і слабкі результати по вакцинації - останнім часом ці параметри включаються в аналіз" , - нагадує Кирилюк.

Фінансист акцентує на тому, що квітневий відтік був спровокований ескалацією ситуації на південно-східних кордонах України. Але ближче до кінця травня приріст портфеля нерезидентів відновився.

"На мій погляд, зараз немає ніяких підстав говорити про зміну тенденцій. Так, за минулий тиждень темпи приросту портфеля іноземних власників ОВДП скоротилися, але в цілому вони перебували на рівнях початку року" , - впевнений Кирилюк.

Обсяг вкладень нерезидентів в ОВДП зараз знаходиться на максимальних значеннях з травня 2020 року. І в останні тижні до недавнього часу дуже інтенсивно зростав. За тиждень (з 7 по 11 червня) він збільшився на 8,3 млрд грн. Це призвело до надмірної пропозиції валюти на міжбанку - в той же період НБУ викупив у резерви $ 375 млн.

Різкий сплеск попиту на українські облігації був викликаний, на думку скарбників, потоком новин щодо прискорення інфляції в усьому світі. В таких умовах інвестори особливо активно шукають високоприбуткові інструменти, які можуть забезпечити захист від інфляційних процесів.

У той же час, звичайно, вони зважують ризики. Від поточної оцінки ситуації в результаті і залежить підсумковий попит.