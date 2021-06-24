В Укренерго пояснили борг на 1 млрд грн перед Київтеплоенерго

Заборгованість НЕК "Укренерго" в майже 1 млрд грн за послугу регулювання небалансів в енергосистемі перед КП "Київтеплоенерго" (КТЕ) є наслідком загальної кризи неплатежів на балансуючому ринку електроенергії, повідомляє UBR.

Зокрема, він виник через борги інших комунальних підприємств, але вже перед оператором системи передачі. Сумарно компанії, які отримують послуги з балансування і відповідальні за баланс в енергосистемі, станом на 11 червня заборгували "Укренерго" 8,5 млрд грн.

"Серед заходів, які необхідні для врегулювання цієї заборгованості, є такі, які повинні відновити платоспроможність боржників, які є державними і комунальними підприємствами (держшахти, водоканали і т.д.)" , - зазначили в НЕК.

У свою чергу в "Київтеплоенерго" скаржилися, що через те, що оператор системи передачі тільки недавно розрахувався за борги перед КТЕ, утворені торік у вересні, і тільки почав виплачувати кошти за жовтень, у київських тепловиків виник подвійний касовий розрив.

Газ як основна сировина для виробництва тепла й електрики компанія купувала на умовах передоплати, а споживачі теплоенергії оплачують її з 20-денний відстрочкою, відзначають в КТЕ.

Тим часом отриманий дохід "Укренерго" насамперед спрямовує на погашення заборгованостей перед виробниками "зеленої" енергії, " не оплачуючи свої борги за електроенергію комунальним виробникам".

З іншого боку, від КТЕ "Укренерго" вимагає оплачувати будь-які рахунки максимум у чотириденний термін. При цьому свій обов'язок оплачувати рахунки за послугою користування магістральними мережами КТЕ заперечує, адже фізично вироблена київським підприємством енергія в магістральні мережі не потрапляє.

КТЕ судиться з "Укренерго" за 143,6 млн грн, які компанія оплатила за цією послугою з 2019 року, коли був відкритий ринок е/е.

Але протягом тяжби КТЕ не може відмовитися від перерахування коштів оператору системи передачі, так як НЕК може заборонити комунальникам продавати електрику - це буде означати відключення киян і від усіх інших послуг КП, включаючи гаряче водопостачання.