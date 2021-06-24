Вісім фактів про можливого нового прессекретаря Зеленського

Ведучий випусків новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Нікіфоров стане новим прессекретарем президента Володимира Зеленського. Його головним конкурентом був в минулому журналіст, а нині співробітник агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко, повідомляє Вести.

Про перемогу Никифорова написали кілька ЗМІ з посиланням на свої джерела ще до офіційного оголошення результатів – прозвучала версія, що саме він був фаворитом президента.

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