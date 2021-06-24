Вісім фактів про можливого нового прессекретаря Зеленського
Ведучий випусків новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Нікіфоров стане новим прессекретарем президента Володимира Зеленського. Його головним конкурентом був в минулому журналіст, а нині співробітник агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко, повідомляє Вести.
Про перемогу Никифорова написали кілька ЗМІ з посиланням на свої джерела ще до офіційного оголошення результатів – прозвучала версія, що саме він був фаворитом президента.
Редакція зібрала 8 фактів про довгоочікуваного наступника Юлії Мендель і його обов'язки на новому місці роботи.
- Цього разу конкурс на посаду прессекретаря президента тривав близько двох місяців. Спочатку в відборі брали участь 70 претендентів (першого разу їх було приблизно 3000), але в шорт-лист увійшли близько 15 осіб.
- Обов'язки Нікіфорова будуть відрізнятися від тих, які виконувала його попередниця. Зокрема, йому потрібно буде проводити щотижневі брифінги, а також стати "тінню президента". Це означає, що йому не дозволять ніяких "відсебеньок".
- Нікіфорову 35 років, він закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- У 2005 році він став кореспондентом телеканалі K1, а через рік влаштувався на аналогічну посаду на канал "24".
- Потім у 2007-2011 роках він працював кореспондентом на телеканалі "Перший національний".
- Судячи з даних ресурсу Linkedin, Нікіфоров з 2011 по 2017 працював в головному офісі каналу Euronews, який знаходиться у французькому місті Ліон. В інтерв'ю 2020 року він розповідав, що завдяки цій роботі зміг поспілкуватися з представниками різних країн, а також глибше вивчити контекст деяких тем. Наприклад, ставлення британців до брекзиту й події на Близькому Сході.
- У нового прессекретаря президента двоє дітей – син і дочка. Хлопчика звуть Марк, дівчинка народилася в червні 2020 року.
- Никифоров працював на каналі "Україна 24" з моменту його запуску в грудні 2019 року. Він вів ранкове інформаційно-розважальне шоу "Ранок чемпіонів" в парі з Талою Калатай з жовтня 2020 року.