Виявилася різниця імунітету до COVID-19 після вакцинації та хвороби

Люди з придбаним після вакцинації імунітетом до коронавіруси матимуть кращий захист від його штамів, які з'являються в період пандемії. Тим, хто перехворів COVID-19 і вилікувався від нього, також не варто відмовлятися від щеплень, повідомляє Обозреватель.

В ході наукової роботи фахівці створили базу даних з 3800 можливих мутантів коронавірусу по одній амінокислоті RBD - це рецепторозв'язуючий домен, ключова область білка-шипа, який досліджує зовнішню поверхню SARS-CoV-2, вірус використовує цю його частину для прикріплення до іншого білка ACE2 на людських клітинах перед їх зараженням. Також вони зібрали інформацію про тести, зроблених вакцинованих і невакцинованих людям, які були раніше інфіковані.

Зокрема, всі вакциновані отримали дві дози мРНК-вакцини Moderna. Вчені нагадали, що цей препарат працює, спонукаючи клітини людини виробляти спайковий білок, тим самим запускаючи імунну відповідь і виробництво антитіл.

Вивчивши результати, дослідники виявили важливі відмінності між придбаним імунітетом у людей, які отримували щеплення проти COVID-19 і немає.

Так, антитіла, викликані мРНК-вакциною, були більш сфокусовані на RBD в порівнянні з викликаними інфекцією, які частіше націлювалися на інші частини спайкового білка. Відзначається, що антитіла, викликані вакциною, націлені на більш широкий діапазон ділянок RBD, ніж ті, які виникають при природній інфекції.

"Ці результати припускають, що природний імунітет і викликаний вакциною до SARS-CoV-2 будуть відрізнятися по тому, як вони розпізнають нові вірусні варіанти. Більш того, антитіла, отримані за допомогою вакцини, можуть з більшою ймовірністю націлюватися на нові варіанти коронавірусу, навіть якщо вони несуть нові мутації в RBD ", - йдеться в дослідженні.

Фахівці не встановили точно, чому існують ці відмінності у відповідях антитіл. Але підкреслюють, що в обох випадках антитіла, спрямовані на RBD, групуються в результаті розпізнавання імунною системою і реакції на вірусні спайкові білки. Також передбачається, що ці відмінності можуть виникати через те, що вакцина являє вірусний білок у дещо іншій конформації.

Дослідники додали: поки хороша новина полягає в тому, що, на відміну від ситуації з застудою, для боротьби з COVID-19 є кілька вакцин. Наявні дані доводять, що набутий імунітет від них забезпечує істотний захист від нових мутантів вірусу, що циркулюють по всьому світу.