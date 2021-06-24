У ще одній канадській школі знайшли безіменне поховання дітей

У ще одній канадській школі для корінних народів виявили масові поховання дітей, які не описані в документах, пишуть міжнародні ЗМІ.

"Знахідку" виявили недалеко від міста Регіна – столиці провінції Саскачеван. Організація Cowessess і Федерація суверенних корінних народів Саскачевану, які представляють інтереси корінних народів Канади, заявили, що "кількість безіменних могил буде найзначнішим на сьогодні в країні".

Повідомляється, що школа працювала з 1899 по 1997 рр., Через неї пройшли понад 150 тисяч дітей. Через насильницьку асиміляцію, християнізацію та супутні з цим моральні та фізичні образи й приниження понад 6000 учнів померли.

Минулого місяця могили з останками приблизно 215 дітей виявили неподалік від Камлупса в Британській Колумбії. Деяким загиблим було всього 3 роки.