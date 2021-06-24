В Україну завезли капусту, в якій виявили небезпечну речовину

Українська компанія "Торговий Дім "Асканія" імпортувала з Польщі капусту броколі, в якій виявили небезпечні для вживання гербіциди флуазифоп-п. Продукцію повинні вилучити з обігу, повідомляє Обозреватель.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило головне управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Києві.

"Продукція експортувалася з Польщі – виробник, вантажовідправник: Polski Ogrod Sp. Z oo, в Україні одержувач: ТОВ "Торговий Дім" Асканія", м. Київ, вул. Новопечерська, 5" , – йдеться в повідомленні.

Хто купив небезпечну капусту. Джерело: Facebook Держпродспоживслужби

Володіє підприємством, яке ввезло небезпечну капусту, киянин Олександр Ваколюк. Чиновники просять у разі виявлення зазначеного харчового продукту повідомляти Головному управлінню Держпродспоживслужби в Києві за телефоном (044) 486-95-85, або електронною поштою: info@kyiv-dpss.gov.ua.